В Самарской области сотрудники региональных Роспотребнадзора и полиции за прошлый год выявили около двух сотен нарушителей режима самоизоляции и карантина.- Это те, кто либо болел ковидом сам, либо контактировал с теми, у кого коронавирус был подтвержден, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном правительстве.На нарушителей составили административные протоколы по ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», которые направили в суд.По 55 документам решение уже вынесено: нарушивших карантин оштрафовали в общей сложности на 733 тысячи рублей. Еще семеро нарушителей отделались предупреждением.Между тем, 162 административных материала в настоящее время находятся на рассмотрении в судах, решение по ним еще не принято.