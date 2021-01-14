Стало известно, сколько детей-сирот в Самарской области должны получить квартиры в 2021 году. Плановые показатели содержатся в региональной госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года.Согласно опубликованному документу, на начало 2021 года численность детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, имеющих право на квартиры от государства, составила 2371 человек. Предполагается, что к началу 2022 года их будет 2269, а к началу 2023-го – 2167 человек.По планам минстроя Самарской области в 2021 году жилье должны получить 522 детей-сирот, в 2022 и 2023 годах – по 521 человек.На эти цели в 2021 году собираются потратить 708,5 млн рублей, в 2022 и 2023 годах - по 707,7 млн.