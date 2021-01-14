В Самарской области несколько снизилось число пожаров, зато увеличилось количество поджогов. Общая статистика за 2020 год пока не готова, однако цифры за 11 месяцев прошлого года говорят об уменьшении числа возгораний (с 10 793 в 2019 до 9 719 в 2020), пострадавших (с 197 до 182) и погибших (с 145 до 134)- По Самаре с января по ноябрь прошлого года зафиксировано 1 903 пожара (в 2019 было 2 653), в которых погибли 37 (35 – в 2019 году) и пострадали 58 (в 2019 годы – 62) человек, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в управлении надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС.Три четверти пожаров (75%), по данным экспертов, происходят из-за неосторожного обращения с огнем, 12% - из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, 4% - по причине неисправности печей, дымоходов или их неправильной эксплуатации.Еще 3% пожаров – последствия поджогов. В 2020 году их зафиксировано 340, в 2019 году поджогов было на 20 меньше.Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном МЧС, по результатам проверок в прошлом году двух человек привлекли к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, еще 53 – к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.