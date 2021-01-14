По данным полицейских, уроженка Саратовской области, которая сейчас проживает в Самаре, обманула двух жительниц Якутской области и выманила у них 270 тысяч рублей.- Женщины из Якутии обратились к ведунье за помощью – одной нужно было вернуть украденные у нее деньги, а вторая хотела снять порчу. Шарлатанка согласилась «помочь», но для проведения ритуала ей было необходимо купить иерусалимские свечи и оказать благотворительную помощь монахиням одного из монастырей, - рассказали в ГУ МВД.Доверчивые женщины перевели лжегадалке деньги, в общей сумме 270 тысяч рублей, после чего та сразу перестала выходить на связь со своими клиентками. Пострадавшие обратились за помощью уже к сотрудникам правоохранительных органов.- Полицейские задержали подозреваемую. На допросе 52-летняя жительница Самары во всем созналась и возместила потерпевшим ущерб в полном объеме, - рассказали полицейские.В отношении задержанной завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Самарской аферистке может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.