\\"АвтоВАЗ\\" войдет в новое подразделение Dacia-Lada (румынская компания Dacia входит в состав Renaut) в рамках реструктуризации концерна. Об этом говорится в сообщении тольяттинского предприятия.Изменения анонсировал генеральный директор Groupe Renault Лука Де Мео в рамках плана развития, получившего название Renaulution.Создается новое подразделение Dacia-Lada. Как отметил генеральный директор бизнес-подразделения Дени Ле-Вот, Dacia и Lada останутся самостоятельными компаниями со своими брендами и историей. \\"Они [Dacia и Lada] выиграют от скоординированного управления. Самое главное, что компании будут лучше интегрированы в систему Groupe Renault, чтобы с максимальной эффективностью использовать синергический эффект\\", - заявил Дени Ле-Вот.Модели Lada и Dacia будут базироваться на единой платформе, что позволит автомобильным компаниям совместно выпускать более 1 млн автомобилей в год.Ранее анонсировали появление нового поколения модели Niva в 2024 году.