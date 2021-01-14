\\"АвтоВАЗ\\" выпустит в продажу четыре новые модели до 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского предприятия.Среди новых моделей к выходу планируется полностью новое поколение модели Niva, а также новый автомобиль сегмента C-SUV - предполагается, что будет крупный кроссовер, по размерам больше выпускающихся сейчас Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.Ранее сообщалось, что \\"АвтоВАЗ\\" войдет в новое подразделение Dacia-Lada, в результате чего эти бренды смогут совместно выпускать 1 млн автомобилей ежегодно.