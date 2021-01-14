Два грузовика столкнулись на встречке в Сызранском районе Самарской области, об этом сообщает региональная полиция.Авария произошла в четверг, 14 января. Около 14:00 на 870-м км дороги М-5 у грузовика DAF с номерами 52-го региона занесло прицеп. Большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим тягачом DAF с номерами 73-го региона. От удара один из полуприцепов опрокинулся, по дороге разлилось содержимое цистерны. Сейчас уточняется, что именно было в цистерне.Водитель автомобиля с номерами 73-го региона погиб на месте происшествия.По факту случившегося полицейские проводят проверку. Принимаются меры к ликвидации разлива жидкости.