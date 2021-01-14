Подарки из \\"Коробок новогоднего счастья\\" доставили детям, которые в новогодние праздники оказались на больничных койках.В \\"Центре поддержки гражданских инициатив\\" сторонников партии \\"Единая Россия\\" вышли с инициативой поддержать юных пациентов, которые оставались в больнице на длительном лечении в новогодние праздники.Для сбора подарков для них установили сто \\"Новогодних коробок счастья\\" в администрациях муниципальных и городских районов, а также местных отделениях партии \\"Единая Россия\\".Более 5 тыс. подарков отправились в 35 медучреждений региона. \\"К акции присоединилось большое количество неравнодушных людей. И учитывая тот факт, что подарков было собрано больше, чем запланировали, мы решили не ограничиваться только маленькими пациентами, а сделать подарки детям врачей и медсестер, работающих в \\"красной зоне\\" COVID-госпиталей\\", - рассказал инициатор проекта, региональный координатор \\"Центра поддержки гражданских инициатив\\" по Самарской области Роман Балтер.