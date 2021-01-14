Самарские медики рассказали, кому точно не стоит купаться на Крещение 2021 в проруби в ледяной воде. Они отметили, что это нельзя назвать закаливанием, ведь оно подразумевает, что привыкание к холодной воде идет постепенно и непрерывно. А вот в том, чтобы раз в год окунуться в ледяную воду нет никакой пользы для организма. Причем есть люди, для которых купание совершенно недопустимо.- Это лица с заболеваниями органов мочевыделения, легких, даже в стадии ремиссии, а также с заболеваниями сердца и сосудов. Даже незначительное повышение температуры и любое недомогание являются абсолютными противопоказаниями для зимнего купания, - отметил главврач Центра медицинской профилактики Александр Муравец.Также подобные процедуры противопоказаны детям, ведь у них еще не сформировался механизм терморегуляции и они иногда мерзнут даже летом. А еще поберечься стоит беременным женщинам и тем, кто недавно перенес коронавирус.