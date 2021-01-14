Стало известно, сколько еще будет работать выставка около \\"Самара Арены\\", посвященная юбидею полета Гагарина в космос и славному прошлому космической столицы. Она будет доступна для посетителей до 17 января: все это время можно успеть обнять Сатурн и сфотографироваться с огромным космонавтом. На интерактивных стендах в Олимпийской деревне можно почитать об истории освоения космоса. И о вкладе в это нашего города.- 12 апреля 1961 года ракета \\"Восток\\", первые две ступени которой были собраны на самарском заводе \\"Прогресс\\", вывела корабль с Юрием Гагариным на околоземную орбиту. Мы до сих пор сохраняем за собой статус космической столицы России, - с гордостью отмечает заместитель генерального директора по персоналу АО \\"РКЦ \\"Прогресс\\" Сергей Пронин. И добавляет: После того, как полетел Юрий Алексеевич Гагарин, все наши космонавты летают только на самарских ракетах.Выставка закончит работу 17 января, так что стоит поторопиться, чтобы увидеть Парад планет на земле. Ну а в дальнейшем интересные выставки можно будет увидеть и в музее стадиона, и в музее Самара космическая.