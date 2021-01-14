В Самаре синоптики снова объявили желтый уровень погодной опасности. Ночью и утром 15 января будет сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду. Дуть он будет с востока. Опасность представляют и низовые метели - в целом, сильного снегопада не ожидают, но снега на земле и так много. Водителей предупреждают о необходимости быть осторожнее и вести себя осмотрительнее.Как говорят синоптики, всю ночь будет идти снег, днем же будет облачно с прояснениями, снег если и пойдет, то небольшой. Больше всего опасность сильного ветра и метелей в Самарской области, в самой областной столице ночь должна пройти спокойно.Напомним, что также до конца года в Самарской области будет тепло, а вот в воскресенье начнет холодать и в регион вернутся морозы.