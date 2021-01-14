В Самаре начата доследственная проверка по факту гибели рабочего в результате обрушения стены дома. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.В четверг, 14 января, в Самаре в доме №181 по улице Авроры произошло обрушение стены в помещении, где производились строительные работы. В результате произошедшего погиб один рабочий, второй с травмами был доставлен в больницу. У погибшего остались жена и ребенок.По факту случившегося следователи проводят проверку. Было осмотрено место происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося, определяются причины произошедшего.