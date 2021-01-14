В Самаре в Красноглинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и грузовика \\"КамАЗ\\". Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.Легковушка столкнулась с грузовиком на улице Сергея Лазо около дома №62. В результате аварии погиб один человек, который находился в автомобиле Skoda, еще один пострадал.Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.Ранее в Самарской области произошло крупное ДТП, в котором два грузовика столкнулись на встречной полосе. Один из водителей грузовика погиб.