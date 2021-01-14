Жителям Самары рассказали, как и в каком случае можно сменить лечащего врача (например, терапевта или семейного врача) в поликлинике, к которой они прикреплены по полису ОМС. Об этом говорится в постановлении правительства региона, утверждающем стандарты оказания помощи на условиях ОМС в Самарской области.В частности, в документе сказано, что список всех врачей организации - участковых, семейных, педиатров - должен быть общедоступен. Если лечащий врач гражданина не устраивает, то он может подать - не чаще чем раз в год - заявление о переходе к другому врачу наимя руководителя учреждения.Если гражданин проживает на участке, закрепленном за данным доктором, ему не могут отказать в просьбе. В иных случаях решение принимает сам врач, а также главврач, учитывая наличие кадров и нагрузку на медика.Также функции лечащего врача могут быть возложены на доктора другой специальности, но только с его согласия.