Утверждены тарифы на медицинские услуги, оказываемые самарцам по ОМС. Стоимость профосмотра - около 1900 рублей, диспансеризации - 2180. Цена КТ-исследования на 2021 год 3766 рублей.Лечение в дневном стационаре - 22 261 рублей, 26,1 тыс рублей - в федеральных организациях . По профилю онкология - 83 тыс рублей. Стоимость госпитализации - чуть больше 37 тыс рублей. 38, 6 тыс на один случай стоит госпитализация для медицинской реабилитации.Финансовые затраты на один случай ЭКО - 121,7 тыс рублей.За тестирование на COVID-19 больницы получают 584 рубля. Для больниц в селах и маленьких городах применяют коэффициенты, для расчета стоимости услуг.Стоит отметить, что оказывая медицинские услуги, больницы получают деньги из фонда ОМС, и они составляют бюджет учреждения, расходуемый на оплату труда сотрудников, содержание помещения.