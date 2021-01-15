Появилось видео с места аварии, в котором грузовик \\"КамАЗ\\" столкнулся с легковым автомобилем Skoda.Как сообщалось ранее, авария произошла на пересечении улицы Сергея Лазо и Волжского шоссе. Выяснилось, что \\"КамАЗ\\" ехал по Волжскому шоссе и поворачивал, когда в него врезалась Skoda.В легковом автомобиле находились водитель и его дочь. В результате случившегося водитель погиб.Видео было снято сразу после аварии. Дочку водителя отвели в ближайший торговый центр. Пострадавший мужчина в этот момент оставался в машине и не мог самостоятельно покинуть салон. По словам очевидцев, он истекал кровью и находился в тяжелом состоянии. Спасти пострадавшего в итоге не удалось.