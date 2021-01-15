Следователи подозревают жителя Самары, которые пытался передать сотрудникам ГИБДД 800 тыс. рублей за получение водительских прав без обучения и экзаменов. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.В конце ноября 2020 года самарец получил деньги, которые обещал передать сотрудникам ГИБДД за выдачу прав категории D, которые нужны для водителей автобусов. Предполагалось, что права выдадут без экзаменов и необходимого обучения.По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Посреднику грозит до семи лет лишения свободы.