В апреле 2021 года в Самарской области пройдет масштабное празднование 60-летия полета первого человека в космос. В регионе разработали концепцию проведения этих торжественных мероприятий, подразумевающую передачу эстафеты другим \\"космическим\\" регионам.Это вполне логично, ведь именно на самарском (тогда куйбышевском) заводе была собрана ракета, которая и отправила Юрия Гагарина в космос. Таким образом наш регион снова станет стартовой площадкой \\"космической\\" истории России.- Наша концепция была горячо поддержана. И я уверен, что Министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий, - рассказал Дмитрий Азаров.