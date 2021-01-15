В Самарской области за прошедшие сутки больше всего заразившихся коронавирусом нашли в Тольятти, где 97 новых случаев, говорится в сообщении регионального оперштаба.Много случаев также в областной столице, где 76 заболевших. В остальных городах и районах значительно меньше, не считая Самары и Тольятти больше всего случаев в Сызрани и Отрадном, где по 12.За прошедшие сутки в Самарской области умерло 9 заразившихся, в том числе четверо мужчин в возрасте от 58-ми до 79-ти лет, и пятеро женщин от 64-х до 80 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.Всего за сутки 283 новых заразившихся, всего с начала пандемии заболели 35 724 человек. Из них вылечились 32 885 (280 за сутки), умерли 739.