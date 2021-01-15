В пятницу, 15 января, жуткая трагедия произошла в Самарской области. В Ставропольском районе, недалеко от Тольятти, столкнулись грузовик и маршрутка.- В маршрутке находились девять человек. Четверо пострадали, среди них один ребенок, - сообщили корреспонденту \\"КП-Самара\\" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.К сожалению, не обошлось без жертв. В результате ДТП погибла одна из пассажирок.Сейчас на месте событий работают сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.