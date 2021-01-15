Полицейские после погони задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Самарской области. Об этом сообщили в региональной полиции.На 2-м км дороги \\"Тольятти-Димитровград\\" сотрудники ДПС заметили припаркованный на обочине автомобиль \\"Лада Гранта\\". Полицейские попросили молодого человека, находившегося за рулем, предъявить документы, но водитель попытался скрыться.После погони парня задержали, на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Примерно в 40-ка метрах от дороги в снегу нашли пакет, в котором, как показала экспертиза, было порядка 480 грамм мефедрона.По версии оперативников, молодой человек является жителем Тамбовской области. Он выполнял функции курьера-закладчика и приобрел крупную партию наркотиков, которую планировал расфасовать и перепродать.Молодой человек заключен под стражу, как выяснилось, он находился за рулем под воздействием наркотических средств. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.