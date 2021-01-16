Жители Самары пожаловались в администрацию города и губернатору на вырубку леса в Сорокиных хуторах, вдоль дороги. По их словам, на участке остаются только пеньки. В городской администрации прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что территория не попадает в границы учтенных городских лесов. Она является частной собственностью - выделена под дачное товарищество.- Вывод данного участка из состава земель лесного фонда был произведен в 2008 году. Собственником самостоятельно принято решение о рубке деревьев, - рассказали в городской администрации. По закону, частный собственник не должен получать порубочные билеты в данном случае и каких-то иных разрешений.Также власти отметили, что собираются направить обращение в прокуратуру Кировского района о проведении проверки законности оформления участка.Только недавно жителей Самары обеспокоило исчезновение деревьев около поселка Управленческий, неподалёку от лыжной базы Чайка. В минстрое объяснили: мол, это не участок под объекты спортивного назначения, его отдали частному юрлицу. Скорее всего, там появится база отдыха. Но жители уверены - скорее всего, речь идет о частных коттеджах. И очень жалеют, что лишаются зеленых насаждений.