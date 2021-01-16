В Самаре на территории бывшего военного городка №94, что расположен на 19 км Московского шоссе за ТЦ «Метро» в Кировском районе намеренные построить новый жилой комплекс на 2 110 квартир. Дома возведут из кирпича, этажность будет разной: от 6 до 17 этажей. Застройщиком выступает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. По задумке авторов проекта внутри дворов парковка автомобилей будет запрещена, там реализуют концепцию «дом без машин». Как пояснили в СОФЖИ, парковать свои автомобили жителям предложат на специально построенной парковке. Там предусмотрят как бесплатные, так и платные места.Паркинга будет два. Один рассчитан на 980 мест для постоянного хранения автомобилей, другой отведут для временного размещения машин – гостевой. Он рассчитан на 497 машин.Гостевой паркинг возведут на противоположной от дачных массивов стороне. Он будет огражден, чтобы машины не могли выехать на территорию леса или дачного массива.