В пятницу, 15 января, Самарский областной суд завершил рассмотрение иска представителей регионального отделения КПРФ к губернатору Дмитрию Азарову о признании незаконным постановлений №70, 150 и 365, запрещающих проведение публичных мероприятий.По словам истцов, проведение массовых мероприятий в Самарской области ограничили с 16 марта 2020 года. Под запрет попали культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, митинги и пикеты. Однако, как считают коммунисты, это не помешало провести некоторые массовые мероприятия в регионе: военный парад 24 июня, голосование, а также концерты ко дню города в Самаре и Тольятти. Членов КПРФ возмущает и то, что ограничения сняты с посещения бань и саун, ресторанов и баров, а вот митинги и пикеты под запретом.- В суде представитель Роспотребнадзора заявил, что снятие ограничений на посещение бань и саун (по сравнению с пикетами и митингами) связано с желанием разорвать цепочку передачи вируса, потому что при t 60 градусов вирус погибает, - написал в своем Твиттере Михаил Матвеев. - Самарский облсуд отказал признавать недействительными постановление губернатора. Планируем дождаться мотивированного решения и после этого примем решение, что делать дальше.