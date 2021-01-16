Разговоры о расширение метро в Самаре идут уже очень давно. Накануне представители минстроя вновь поделились планами и уточнили, где пройдет вторая ветка самарского метрополитена и во сколько обойдется ее строительство.Согласно плану Минстроя метрополитен пройдет от Фрунзенского моста, по берегу реки Самары до железнодорожного вокзала. План предусматривает пересечение железнодорожных путей. Далее с улицы Мечникова будут проходить подземные туннели, которые устроят под проспектом Карла Маркса до улицы Гагарина и до Московского шоссе в районе Центрального автовокзала. Все подразумевается шесть станций:«Хлебная площадь» — под Фрунзенским мостом;«Вокзальная» — на эстакаде, над старым зданием пригородных касс вокзала;«Клиническая» — на пересечении проспекта Карла Маркса и Владимирской;«Карла Маркса» — на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина, над действующей станцией «Московская»;«Революционная» — на пересечении Ново-Московской и Революционной;«Орловская» (ЦАВ) — на Московском шоссе между улицами Авроры и Энтузиастов.Проект оценивается в 40 миллиардов рублей. Сроки строительства пока не определены.