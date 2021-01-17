В Тольятти полиция задержала 37-летнего безработного мужчину. Ему вменяют 228 статью УК РФ. Тольяттинец купил в интернете наркотики – больше грамма метилэфедрона и почти 4,5 грамма марихуаны – и собирался перепродать все это, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.- Во время опроса безработный мужчина рассказал, что приобрел наркотики через интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города, - уточнили в главке.В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сейчас задержанный под стражей. Полиция выясняет, не был ли он причастен к другим похожим преступлениям, и ищет каналы, по которым злоумышленник приобретал наркотики.