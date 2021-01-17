В Самаре на Пятой просеке строители начали возводить вторую очередь школы с детским садом. Учебное учреждение будет рассчитано на 850 учеников и 75 дошколят, в том числе ясельного возраста.- Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию, - отметили в правительстве Самарской области. - Завершены подготовительные работы, сейчас подрядчик приступил к строительно-монтажным работам подвала.В частности, строители сейчас ставят фундаментные плиты, устанавливают монолитные стены подвала, делают гидроизоляцию наружных стен и фундамента. Из-за особенностей рельефа специалисты также ставят монолитные подпорные стены. Рабочие трудятся в две смены. Всего на строительстве объекта задействуют 60 человек.Напомним, на Пятой просеке уже построили здание школы на 600 мест. Это сделали в рамках строительства первой очереди учебного комплекса. Объект ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года – спустя восемь месяцев после начала строительства.