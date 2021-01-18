В Самаре появилось видео долгостроя на улице Авроры в Самаре, которое выложил блогер Евгений Щекин.На кадрах видно крупное здание в районе пересечения улиц Авроры и Дыбенко, в котором уже давно не ведется строительство. Пользователи в комментариях высказывают предположение, что это такое - очередной торговый центр или даже огромный паркинг, а некоторые писали, что нечего гадать, ничего там не строят.По имеющимся данным, на этом месте строится торговый центр, который должен был быть построен в 2018 году. Строительство бросили несколько месяцев назад. Предполагалось, что работы возобновят, однако этого до сих пор не произошло.