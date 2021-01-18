В Самаре специалисты \\"РКС-Самара\\" выявили многоквартирный 7-этажный дом, жители которого 10 лет не платили за водоснабжение.Как выяснилось, дом №46 А по улице Братьев Коростелевых был подключен к водоснабжению и водоотведению в 2010-м году, однако в \\"Самарские коммунальные системы\\" передан не был.Все это время жильцы не платили за воду, оплачивая в ТСЖ счета других ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили в \\"РКС-Самара\\", жильцам выставят счета по нормативу за последние три года.В контролирующие и надзорные органы передадут материалы о действиях руководства ТСЖ, которые должны были заключить договор с \\"РКС-Самара\\".