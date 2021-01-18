Стали известны подробности проекта строительства станции метрополитена «Самарская». О них журналисту «КП-Самара» рассказали в региональном минстрое.Как пояснили в ведомстве, госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ по 6-му этапу строительства метро в Самаре от станции «Алабинская» до станции «Самарская» был заключен еще летом 2018 года. Работой занялся ООО «Волгатрансстрой-проект». Сейчас работа над проектом закончена, документ готовится для передачи экспертам Главгосэкспертизы России, которые должны утвердить проект.Согласно предварительным расчетам, предельная стоимость строительства «Самарской» не должна превышать 6,7 млрд рублей.В отличие от остальных станций метро, строить тоннели до Самарской площади частично предполагается открытым способом, длина тоннелей составит около километра. Для этого придется перекрывать движение транспорта по ул.Самарской от ул.Полевая до ул.Ульяновской. Сообщается, что объезд будет организован по параллельным улицам. Закрытым способом строители пройдут только участок под трамвайными путями. Как сообщалось ранее, его планируют дополнительно укрепить. Вестибюль «Самарской» на пересечении с ул.Ярмарочной тоже будут строить открытым способом.- Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, которые падают в зону влияния строительства, - пояснили в региональном минстрое. – Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на этот проект уже получено, необходимые археологические изыскания проведены.Тем не менее, когда начнутся непосредственно работы по строительству «Самарской», пока неизвестно. Деньги в областном бюджете на эти цели до 2023 года пока не предусмотрены