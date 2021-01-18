Стали известны сроки строительства новой дороги в Кировском районе Самарской области в 2022-м году.Как говорится в документации, размещенной на сайте городской администрации, до 2022 года планируется сдать в эксплуатацию новую дорогу со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Дорогу будут строить в три этапа в районе 19-го км на 5-й линии, на первом сделают выезд на Московское шоссе. На третьем этапе сделают выезд на Ракитовское шоссе, срок сдачи дороги - 2024 год.Предполагается, что новая дорога свяжет планирующийся к постройке жилой микрорайон с крупными городскими магистралями.