17 января в полицию Сызрани от медиков поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Локомобильной в Сызрани погиб человек. Правоохранители выехали на место событий и обнаружили там тело 45-летнего хозяина жилплощади.- Эксперты зафиксировали у него резаную рану на шее. Про мужчину известно, что он был не женат и работал охранником на одном из местных предприятий, - рассказал корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Сейчас по факту происшествия стражи порядка проводят проверку. Отрабатывается несколько версий, среди которых - суицид. Решения о возбуждении уголовного дела пока не принято.