В этом году в Самарской области оборудовали крещенские купели не только в храмах, но и на водоемах. По данным ГУ МЧС по Самарской области, обеспечивать безопасность паломников будут медицинские бригады, сотрудники администраций муниципалитетов, а также представители правоохранительных органов.- Оперативные службы уже начали дежурить в местах официальных купелей, и будут находиться там до 5 часов вечера, 19 января, - рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании в Правительстве Самарской области.Министр здравоохранения региона Армен Бенян напомнил жителям Самарской области, что в столь сильные морозы, которые наблюдаются на протяжении нескольких дней, могут обернуться для купальщика серьезными последствиями.- Прошу земляков сознательно и ответственно подойти к собственному здоровью, помнить, что главный смысл праздника – духовное очищение, - подчеркнул Армен Бенян.На совещании губернатор Самарской области еще раз обратил внимание глав муниципалитетов на недоработки по уборке снега на улицах городов региона. Он отметил, что жалобы от местных жителей все еще продолжают поступать.- Это значит, что вы недостаточно концентрируетесь на выполнении этой работы, - подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона поручил министерству транспорта и автомобильных дорог, министерству энергетики и ЖКХ совместно с ГЖИ в течение недели провести проверку того, как муниципалитеты справляются с этой задачей, сделать выводы и представить их на следующем оперативном совещании.