В Самарской области 18 января выявили 288 случаев заболевания коронавирусом. Заболеваемость снижается среди жителей от 18 лет и старше, а вот у подростков, напротив, растет. За последнюю неделю увеличилось и число ОРВИ и пневмоний, совокупный порог у населения по ОРВИ превышен в 1,5 раза.Как рассказала глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, в эпидемиологический процесс вовлечены все муниципалитеты. В 22 районах показатели заболеваемости превышают среднеобластные. При этом анализ показывает, что большинство очагов - семейные, чаще всего болеют работающие граждане.- В целом отмечается отсутствие у населения «вирусонастороженности», поздняя самоизоляция, что приводит к расширению круга контактных и заболевших, - отметили в Роспотребнадзоре.Чтобы исправить эту проблему в муниципалитетах решили более тщательно вести разъяснительную работу, соблюдать меры безопасности. А Дмитрий Азаров отметил, что это станет показателем эффективности работы муниципальных властей.