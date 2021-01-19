В Самаре ищут покупателя для детского оздоровительного лагеря \\"Ракета\\", который располагается на 7-й просеке, 5-й линии. Речь идет о земельном участке в 46,7 тысяч кв.м. и зданиях общей площадью в 3 тысячи кв.м.Торги опубликованы на площадке Сбербанк -АСТ. Аукцион идет на повышение цены, стартовая стоимость - 115,5 млн рублей. Тот, кто предложит лучшую цену, получит право заключить договор купли-продажи.Сам детский лагерь не работает уже с 2013 года. До этого \\"Ракету\\" уже пытались продать за 200 млн рублей. Заявки ждут до 11 февраля 2021 года, завершатся торги 15 февраля.