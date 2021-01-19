За три дня прокуроры Самары внесли 22 представления, в отношении виновных в некачественной уборке снега составлено 14 постановлений о привлечении к административной ответственности, а также в суд направлено 15 исков и объявлено 2 предупреждения муниципальным властям.В период с 15 по 18 января 2021 года в Железнодорожном районе города Самара были проведены прокурорские проверки, целью которых было выявить нарушения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий в надлежащем состоянии.- По результатам проверки, в отношении главы администрации Железнодорожного района Самары было возбуждено дело об административном правонарушении. По части 1 статьи 12.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Помимо этого главе внесено представление, в котором потребовано незамедлительно устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.С 16 по 17 января прокурор, вместе с главой района и руководителем Железнодорожного участка МП «Благоустройство», осуществили объезд территорий.- По результатам констатировано либо устранение нарушений, либо предложено провести дополнительные работы. Контроль за устранением нарушений будет осуществляться до полного устранения нарушений, - отметили в прокуратуре.По словам главы управляющей организации, некачественная уборка снега связана в первую очередь с отсутствием дополнительных единиц спецтехники, также у предприятия не было налажено взаимодействие с органами ГИБДД.- На заседании среди проблем, препятствующих уборке снега, указано на большое количество припаркованных вдоль автодорог автомобилей. По инициативе прокуратуры района в тот же день организована совместная работа муниципального предприятия и сотрудников ГИБДД. В основной своей массе работники полиции посредством сотовой связи связывались с владельцами припаркованных автомобилей и предлагали переставить автомобиль в связи с уборкой проезжай части от снега. Жители с пониманием отнеслись к такой просьбе, - рассказали прокуроры.Что касается дополнительной спецтехники, прокуратура Самарской области обратилась к руководителям частных организаций с просьбой выделить технику в помощь МП «Благоустройство». Руководители проявили социальную ответственность и выделили дополнительно 8 автомобилей, которые в ночь с 16 на 17 января работала на улицах Железнодорожного района.Чтобы проблем с нехваткой сил и средств для уборки вверенных территорий района больше не возникало, главе районе было поручено направить письма руководителям крупных промышленных организаций, с целью активизации работы по привлечению сторонней техники в помощь в борьбе со снежными накоплениями.