На сайте администрации города Самара опубликовали проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара».В документе указано, что муниципальные маршруты автобусов №7 «Безымянский рынок – Транзитная» и автобуса №65 «Центральный автовокзал – Кабельная» собираются отменить в связи с заявлениями перевозчиков.Как сообщают в администрации, перевозчики заявляют, что на данных маршрутах нет устойчивого пассажиропотока, а также автобусы дублируются другим общественным транспортом.