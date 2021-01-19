В редакцию КП-Самара поступило сообщение, что на кольце Антонова-Овсеенко, остановка «Дом печати», произошло ДТП на трамвайных путях. На фотографиях, которые прислали очевидцы, видно, что трамвай получил значительные повреждения кузова, а КАМАЗ встал поперек трамвайных путей.- Движение трамваев парализовано в обе стороны, - рассказали «Комсомолке» очевидцы.По предварительной версии свидетелей аварии, в ДТП виновен водитель КАМАЗа. По словам жителей Самары, на данном участке автодороги часто образуется затор на трамвайных путях из-за автомобилей, которые с Авроры поворачивают на Гаражную.Информации о пострадавших на данный момент нет. Сотрудники МВД следуют к месту происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.