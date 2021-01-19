Выезд на полосу встречного движения, при управлении автомобилем, является одним из самых опасных маневров. Особенно опасно выезжать на «встречку» там, где это запрещено правилами дорожного движения.По данным ГУ МВД по Самарской области, за 2020 год в регионе произошло 269 ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу. В результате таких аварий, 454 человека получили различные травмы, а 95 человек погибли.Сотрудники ГИБДД по Самарской области инициировали проведение регионального профилактического мероприятия «Внимание – встречная полоса!», целью которого является работа по предупреждению ДТП с выездом на полосу встречного движения.На территориях муниципальных районов Самарской области специализированные рейды будут проходить с 20 января по 20 февраля 2021 года. К участию в профилактическом мероприятии будет привлечено максимальное количество полицейских, в том числе и руководители подразделений, а также будут задействованы участники общественных организаций Самарской области.