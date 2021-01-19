Самарский полицейский Кирил Чупров недавно стал фигурантом громкого уголовного дела о «сливе» на сторону информации, предназначенной для внутреннего пользования силовых структур. «Крота» первыми обнаружили сотрудники Управления «К» БСТМ МВД России.- Проводилась проверочная закупка, у аккаунта в мессенджере Telegram удалось пробрести сведения, которые относятся к персональным и даже к конфиденциальным данным, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в силовых структурах. – Взяты эти сведения были из информационных систем МВД России, поэтому «копать» стали в этом направлении.К расследованию присоединились сотрудники ФСБ РФ, а также отделения собственной безопасности самарской полиции, потому что следы привели столичных оперов в Самарскую область.- К концу декабря мы уже знали, кто скрывается под подозрительными никами, один из них –майор полиции, начальник дежурной части, в ОВД работает более 20 лет, ни в чем подозрительном замечен не был. Тогда решили проверить еще и его подчиненных, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, осведомленный в ситуации.29 декабря в отделе полиции Самарского района провели обыск, по итогам которого основным подозреваемым стал как раз Кирилл Чупров, предположительно на него «навели» вещественные доказательства, изъятые при обыске.Кирилл Чупров – обычный дежурный, в полиции работает с 2017 года, в дежурной части – с мая прошлого года. 31 декабря по решению суда его отправили под домашний арест на 2 месяца. Полицейский стал фигурантом уголовного дела по ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», его ведет региональный Следственный комитет. Руководство областного МВД уже обещало провести служебную проверку и уволить стража порядка по дискредитирующим обстоятельствам, если его вина будет доказана.Между тем, в СУ МУ МВД России «Балашихинское» продолжается расследование уголовного дела по ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения». Возможно, в нем появятся новые фигуранты и эпизоды.«Комсомолка» следит за развитием событий.