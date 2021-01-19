Стало известно, когда в Самаре достроят станцию метро «Алабинская». Об этом рассказали в областном министерстве строительства.- В настоящее время продолжается строительство второго этапа пятого пускового комплекса первой очереди Самарского метрополитена на участке от станции «Российская» до «Алабинской», - рассказали в минстрое журналисту «КП-Самара». – Чтобы завершить строительство и ввести этот участок в эксплуатацию в полном объеме, нужно завершить целый ряд работ.Как пояснили в ведомстве, среди первоочередных задач – работы по сооружению верхнего строения пути, обустройство тоннелей, отделочные работы в камере съездов и вестибюле №2 с лестничными сходами. Кроме того, специалистам необходимо выполнить целый комплекс электротехнических работ, смонтировать системы связи и управления движением поездов, инженерные системы и все необходимое техническое оборудование. Сейчас отсутствие данных систем не мешает работе станции в усеченном режиме, однако препятствует ее запуску на полную мощность. После того, как все работы на «Алабинской» завершатся, время ожидания поездов метро сократится почти вдвое – с 10 до 6 минут.- Достроить и ввести «Алабинскую» в полном объеме предполагается в 2023 году, - пояснили в минстрое. - Сейчас работы по госконтракту там ведет АО «Волгатрансстрой-9». Стоимость завершения строительства составляет 782,5 миллиона рублей.