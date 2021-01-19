В одной из самарских групп в социальных сетях появился пост благодарности сотрудникам ДПС за помощь ребенку, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Как рассказали полицейские, школьница опоздала на автобус и позвонить своих родителям она не могла, так как у нее разрядился мобильный телефон.- Большое спасибо родителям девочки! Они правильно воспитывают ребенка. Девочка не впала в отчаянье, а обратилась за помощью к нам – сотрудникам полиции, рассказал дежуривший в тот день старший инспектор Александр Акимов.Девочку посадили в патрульный автомобиль, где она смогла согреться. С телефона инспектора она позвонила своим родителям, и через некоторое время ребенок оказался дома.Инспектор ГИБДД рассказал, что за многие годы своей службы ему приходилось часто сталкиваться с различными отношениями к полицейским. После этого случая Александр Акимов отметил, что ему приятно осознавать, что многие родители не боятся доверить своих детей полицейским, а самих ребят учат в любой трудной ситуации обращаться за помощью к сотрудникам МВД.