В Красноглинском районе Самары начали прокладывать два новых водовода, которые запитают поселок Управленческий мягкой водой из Волги. Два водовода, диаметром 600 мм, уже пересекают Волжское шоссе. Как сообщили представители РКС-Самара, к концу первого месяца работ на участке, рабочие проложили по 500 метров каждого водовода.- Строительство ведётся бестраншейным способом, трубы протягиваются через заводные котлованы специальной техникой, что позволяет избежать больших вскрытий и минимизировать неудобства для жителей, - рассказали в компании РКС-Самара.Вода будет подаваться новой насосной станцией, которая уже построена на территории НФС-2. В здании станции установлены 6 современных агрегаторов, а в ближайшее время специалисты подключат здание к отоплению, а также установят запорную арматуру на инженерных системах.Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 380 миллионов рублей. Планируется, что вода из Волги поступит в поселок Управленческий в 2023 году.