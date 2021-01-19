В Самарской области еще 16 долевок избавились от статуса проблемных. Такая информация была озвучена на совещании с участниками долевого строительства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он \\"сверил часы\\" по введенным до конца 2020 года объектам и обсудил, что волнует горожан сегодня.- Рад, что несмотря на все сложности ушедшего года, нам удалось исключить из реестра проблемных объектов сразу 16 домов. У нас почти 1500 дольщиков решили свои проблемы. Мы каждый год увеличивали темпы решения вопросов и сохраним этот темп на 2021 год, все для этого сделаем, - отметил губернатор.Сегодня для удовлетворения интересов обманутых дольщиков команда губернатора отстаивает их права на федеральном уровне, приоритетное внимание проблеме уделяет и президент Владимир Путин.- С конца 2017 года решили вопросы около 3800 дольщиков. У нас еще почти столько же дольщиков по тяжелым, финансовоемким объектам пока еще не обрели свои квартиры, не получили удовлетворения своих прав. Предстоит решать. Но за три года мы решили вопросы половины обманутых дольщиков – вопросы, которые копились десятилетиями, - подчеркнул Дмитрий Азаров.Он также уточнил, что работа будет продолжена, впереди встреча с замепредседателем правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который курирует строительную отрасль. На совещании рассмотрят самые проблемные вопросы.