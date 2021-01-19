Добровольцы Объединенного волонтерского центра партии \\"Единая Россия\\" доставили пожилым самарцам крещенскую воду.В Самаре продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, поэтому многие не могут дойти до церкви, чтобы набрать святой воды. Волонтеры решили помочь людям старшего поколения и доставить воду бабушкам и дедушкам на дом.\\"Крещенская вода – это вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на Великом водосвятии. Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освященную накануне, называют богоявленской\\", - рассказали в самарском храме Святого Спиридона Тримифунтского.В ночь с 18 на 19 января, в Крещенский сочельник, волонтеры набирали святую воду и 19 января доставили пожилым самарцам в бутылках.Воду привезли 50-ти пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, и людям с хроническими заболеваниями.