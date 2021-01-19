В Самаре на проспекте Кирова образовался крупный затор из-за аварии в районе перекрестка с круговым движением на пересечении с улицей Стара Загора. Видео ДТП выложили пользователи соцсетей.Судя по видео, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых имеет символику такси. Вероятно, один из автомобилей разворачивался или поворачивал налево во двор, когда ехал по проспекту Кирова в направлении от кольца. В результате оказалось практически перекрыто движение в сторону кольца, не могут проехать троллейбусы.Во вторник вечером в Самаре зафиксированы пробки в 10 баллов, в городе много аварий, сложно проехать из-за большого количества снега.