Самарский врач рассказал, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на мозг человека. Выяснилось, что медики часто на снимках МРТ видят локальные поражения тканей мозга. Как объяснил ведущий специалист МЛЦ Алексей Либерман, чаще всего это височные и островковые доли головного мозга, таламус и базальные ядра, реже – ствол мозга и мозжечок.- COVID-19 - это разновидность вируса. А вирусов, поражающих головной мозг, очень много: герпес, ветряная оспа, грипп, цитомегаловирус, вирус клещевого энцефалита и т.д. Поэтому коронавирус — не исключение, - отметил врач.Медики рекомендуют проводить исследование своего здоровья после перенесенной инфекции, чтобы не допустить тяжелых последствий в виде инсульта в головном мозге. Именно такой вариант развития событий происходит достаточно часто.Напомним, что сегодня пандемия коронавируса все еще продолжается. В регионе активно идет процесс вакцинации, которая должна позволить сформировать естественный иммунитет.