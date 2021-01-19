Синоптики предупредили о морозной ночи на 20 января 2021 года в Самаре. В областной столице температура снизится до -24 градусов, в Тольятти и по области - до -27. При этом будет дуть западный ветер, пройдет снег.Власти призывают всех быть осторожнее и соблюдать несложные правила: теплее одеваться, не употреблять на улице спиртные напитки. При общем переохлаждении важно оказать первую помощь: дать горячее сладкое питье, укутать пострадавшего теплым одеялом, вызвать скорую помощь.Уже днем 20 января будет -18 - 20 градусов, снег закончится, но облака еще некоторое время не разойдутся. Но морозы продержатся недолго.- В конце рабочей недели, с перестройкой в средней тропосфере ведущих потоков на юго-западные, морозы ослабеют, а интенсивность осадков увеличится, - сообщили в Приволжском УГМС.