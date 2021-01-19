Карантин из-за бешенства введен в Сергиевском и Исаклинском районах Самарской области. Соответствующие постановления опубликованы на сайте регионального правительства.В Сергиевском районе неблагополучными по бешенству признали село Сергиевск и поселок Серноводск, Исаклинском - территорию села Исаклы.На территориях, где введены ограничения, не допускается проведение выставок собак и кошек, их вывоз за пределы карантинных территорий, а также торговля домашними животными.В Серноводске ограничения установлены до 15 марта, на других территориях - до 19 марта.Ранее сообщалось о снятии ограничений в регионе из-за АЧС.