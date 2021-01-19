В Самаре \\"Кинап-фитнес\\" признали банкротом. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Самарской области.Как говорится в документах дела, иск был подан Самарским деловым центром, мотивируя требование задолженностью в 9,6 млн рублей.В отношении \\"Кинап-Фитнес\\" суд постановил открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев.В реестр требований кредиторов включены долг в 9 млн рублей, проценты по договору за пользование займом порядка 450 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме порядка 90 тыс. рублей.Следующее заседание с рассмотрением отчета конкурсного управляющего состоится в июне 2021 года.